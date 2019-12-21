شكرا لقرائتكم خبر عن «الخزانة» تعتزم بيع سندات بـ 113 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 113 مليار دولار.
وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها عامان بقيمة 40 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 41 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 32 مليار دولار.
وباعت الوزارة في وقت سابق من الشهر الحالي سندات بقيمة 78 مليار دولار على ثلاث شرائح وهي سندات أجلها 3 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر «الخزانة» تعتزم بيع سندات بـ 113 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.