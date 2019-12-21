«الخزانة» تعتزم بيع سندات بـ 113 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 113 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها عامان بقيمة 40 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 41 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 32 مليار دولار.

وباعت الوزارة في وقت سابق من الشهر الحالي سندات بقيمة 78 مليار دولار على ثلاث شرائح وهي سندات أجلها 3 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار.