شكرا لقرائتكم خبر عن سيدني.. أقـدم مـدن أستــراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بموقعها بين المحيط الهادي في الشرق والجبال الزرقاء في الغرب، تحتضن سيدني أكبر ميناء طبيعي في العالم، ميناء جاكسون، وأكثر من 70 ميناء وشاطئاً، لا تزال تحتل مكانة كبيرة في أعين الكثير من زوارها؛ لتكون من بين أفضل المدن السياحية في العالم. وسيدني هي عاصمة مقاطعة نيو ساوث ويلز وأقدم مدن أستراليا، تستمد شهرتها العالمية في عالم السياحة والسفر من مناخها الذي يصعب توافره في العديد من مدن العالم الأخرى طوال شهور السنة إلى جانب الخدمة المميزة التي تتوافر للسائح بمجرد وصوله، إضافة إلى النمو الاقتصادي القوي الذي تحظى به هذه المدينة.

هنا ستفاجأ بالكم الهائل من الفنادق الفخمة والعصرية التي ترضي جميع الأذواق؛ حيث تتميز بالتنوع في التصميم فمنها ما تم تشيده على الطراز الفيكتوري، وأخرى تحاكي عصرنا الحالي بلغة الألوان الصارخة والتصميم المفعم بالحيوية والشباب.

من لحظة ملامسة رحلتك الجوية إلى سيدني الأرض، لا افتقار للجمال هناك، بشكليه الطبيعي والاصطناعي - من جسر الميناء إلى دار الأوبرا الشهيرة إلى الحدائق النباتية الملكية والمتنزه الملكي الوطني.

ومن السهل رؤية سبب وقوع العديد من الزوار في حب هذه المدينة، وهي حقيقة يعززها تزايد عدد المغتربين الذين يدعونها موطنهم. إنها وجهة شعبية إلى حد هائل، والثقافة وتناول الطعام والحياة الليلية متنوعة بتنوع سكان المدينة.

المطاعم والتقاليد الأصيلة

العديد من المقيمين وضعوا بصمتهم بافتتاح المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، مفتخرين بتقاليدهم الأصلية، ما أدى إلى نهوض مشهد المدينة المذهل من المأكولات. أحد أفضل الأمثلة على هذا هو الحي الصيني، الذي يحتوي على بعض الأسواق والمقاهي الاستثنائية، معتمدة كلها على تأثيرات من زوايا مختلفة ومتعددة في آسيا.

لكن هنالك مطاعم أكثر في سيدني من المنشآت الممتازة ذات الأسعار المنخفضة. وهنالك بعض أماكن تناول الطعام الاستثنائية بالفعل، من مطعم كواي المذهل الذي يملكه الطاهي بيتر غيلمور إلى المنشآت الصغيرة في الشوارع التي تقدم السوشي اللذيذ. تزدهر في سيدني ثقافة المقاهي أيضاً.

ومن المطاعم الشهيرة، يتميز مطعم تيتسويا بالتصميم المستوحى من الطراز الياباني، ولكن المأكولات ذات الطابع الفرنسي هي ما يجعل هذا المطعم مميزاً. بعد يومٍ طويل من التجول، تعد الحديقة اليابانية الصخرية مكاناً رائعاً للاسترخاء وتناول المأكولات.

وما رأيك بتجربة «روكبول»؛ حيث ترد جميع مكونات الطعام التي تحتوي عليها قائمة المأكولات من مزارع محلية في أنحاء أستراليا تديرها عائلات، مما يجعلك ضامناً لجودة المأكولات وللمذاق الرائع. أنشأ نيل بيري المطعم في عام 1989، إلا أنه يبدو حديثاً كما بدا عند افتتاحه.

كذلك، يعد الحجز لدى مطعم الطاهي الشهير بيتر جيلمور كواي الحائز العديد من الجوائز واحداً من أهم التذاكر التي يمكن أن تحصل عليها هنا. انغمس في قائمة التذوق المؤلفة من ثمانية كورسات (يعد الكونجي من كراب الطين القادم من شمال أستراليا وبيض الثلج أبرز ما فيها) بينما تستمتع بالإطلالات الرائعة على سيدني كوف.

وستكون بحاجة إلى ذلك الكافيين إذا كنت ترغب بالاستفادة القصوى من المدينة ليلاً. في الأمسيات، تعود الشوارع إلى الحياة مع مزيج من الطلاب والمهنيين والزوار. انضم إليهم لتستمتع بمزيج من الأماكن المغلقة الغريبة وأماكن الهواء الطلق الخلابة المنتشرة على طول الميناء.

أفضل أنظمة النقل

Advertisements

والأفضل من ذلك، التنقل بين الأماكن سهل جداً وممتع تقريباً. سيدني هي موطن واحد من أكبر وأفضل أنظمة النقل العام في أستراليا؛ لذا احزم الكثير من الطاقة بينما تستعد للاستمتاع بإحدى أكثر المدن شهرة في العالم.

أستراليا واحدة من الوجهات التي صممت لأجل المغامرين من المسافرين. بصرف النظر عن مدنها المكتظة بالسكان، إلا أن المساحات البرية الشاسعة في أستراليا لا تزال تبدو جذابة للاستكشاف. ابتداءً من المناطق الأسترالية النائية التي تلفحها الشمس الحارة (والتي تعد موطناً لمنتزه أولورو الإبداعي، أو آيرز روك) وصولاً إلى أعماق المحيطات التي تحيط بالحاجز المرجاني العظيم ومسارات غابات دينتري المطيرة، والتي تعد أقدم الغابات المطيرة المتبقية في العالم.

وجهة مفضلة لعشاق الشواطئ

نظراً لما تمتلكه أستراليا من مناطق داخلية برية فسيحة للغاية، فإن أغلب الأنشطة في المناطق الحضرية تتركز على السواحل، مما يجعلها الوجهة المفضلة لعشاق الشواطئ الذين يتوقون إلى أجواء الحياة في المدن. أكثر الأمور جاذبية هنا هي سيدني - موطن دار سيدني الشهير للأوبرا، خليج ميناء سيدني والكثير من المطاعم والصالات وأماكن فعاليات الحياة الليلية التي تحيط الزوار بأجواء دائمة من الترفيه. إضافة إلى المناخ المشمس والشواطئ الذهبية، فإنه لا عجب في أن أكثر من 1.5 مليون من الوافدين يعدون هذه المدينة موطناً لهم.

أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة أكثر بساطة فإنهم يفضلون التوجه إلى ملبورن بدلاً من سيدني؛ حيث تمضي الحياة بوتيرة أكثر سلاسة بعض الشيء. على الرغم من كون ملبورن أصغر حجماً نوعاً ما من سيدني، إلا أنها تمتلك الكثير من الأمور الموصى بها، ابتداءً من المشهد الفني المفعم بالحيوية وصولاً إلى ثقافة المقاهي الصاخبة.

إضافة إلى منطقتي الجذب السياحي، هناك عدة أماكن أخرى جديرة باهتمامك في أستراليا. يمكنك زيارة الساحل الغربي لاكتشاف وجهات مثل مدينة بيرث الأقل ازدحاماً، وننجالو ريف؛ حيث تقترب بعض أجزاء المرجانيات من الشاطئ بالقدر الذي يمكنك أن تصل إليها وأنت تسبح.

على الرغم من أنه يصعب عليك إيجاد الوقت في ظل ما توفره أستراليا من معالم الجذب الحديثة المتعددة، إلا أنه لا ينبغي عليك تفويت فرصة التعمق في ماضي هذه البلاد. يتمتع السكان الأصليون بتاريخ يعود إلى 50,000 سنة على الأقل. قم بزيارة متنزه أولورو كاتا تجوتا الوطني؛ لمعرفة المزيد عن ثقافتهم.

ماذا ستفعل في سيدني؟

* منذ افتتاحه في عام 1871، لعب معرض نيوساوث ويلز الفني دوراً رئيسياً في الارتقاء بالحركة الفنية في نيوساوث ويلز وأستراليا ككل. ويعرض المبنى الرائع أعمالاً لفنانين محليين وعالميين، تتراوح فتراتهم الزمنية من الحقبة الاستعمارية وحتى العصر الحديث.

* يبلغ طول «سيدني تاور آي» (عين برج سيدني) أعلى مبنى في سيدني 300 متر. وللتمتع بالإطلالات الرائعة، اتجه إلى طابق المشاهدة. وإذا كنت تتحلى بالشجاعة، يمكنك أيضاً حجز جولة تشمل الصعود إلى الممشى المفتوح؛ لتقف فوق منصة على ارتفاع 270 متراً أعلى سيدني.

* مشاهدة سيدني من ارتفاع 134 متراً أعلى الميناء فوق قمة أحد أبرز الجسور في العالم تجربة لا تُضاهى. تعد الإطلالات من جسر ميناء سيدني أثناء النهار مبهرة، كما تكون رائعة وخلّابة في المساء. اصطحب كاميرا؛ لالتقاط عدد كبير من صور السيلفي.

عروض "الإمارات للعطلات" إلى سيدني

تقدم «الإمارات للعطلات» عروضاً متنوعة للسفر والإقامة في سيدني، أستراليا. وتبدأ الأسعار من 9888 درهماً للشخص الواحد، للإقامة 7 ليال في فندق «ذا لانجهام سيدني» ذي الخمس نجوم. ويشمل العرض رحلات الدرجة السياحية على متن طيران الإمارات، وضريبة الغرفة، ورسوم الخدمة، وضريبة مغادرة المطار، ورسوم الوقود الإضافية، إضافة إلى 20% من مكافآت سكاي واردز. وللحصول على العرض يجب الحجز والسفر قبل 31 مارس/آذار 2020.