شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» الأمريكي يقر حزمة إنفاق بــ 1.4 تريليـون دولار لتجنـب الإغــلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس حزمة إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار من المتوقع أن يوقعها الرئيس دونالد ترامب لتصبح قانوناً. ويأتي مشروعي الإنفاق- اللذين تمت الموافقة عليهما في تصويتين بأغلبية 73 صوتاً مقابل 21 صوتاً و81 صوتاً مقابل 11 صوتاً - قبل الموعد النهائي الجمعة لتمويل الحكومة أو مواجهة الإغلاق. يشار إلى أنه في العام الماضي، استخدم المشرعون الجمهوريون وترامب الموعد النهائي للميزانية كوسيلة ضغط سياسية في محاولة للحصول على تمويل لجدار ترامب الحدودي مع المكسيك.(د ب أ)

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