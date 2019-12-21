«النواب» الأمريكي يوافق على «تعديل نافتا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس على اتفاقية تجارة معدلة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «تعديل نافتا»، بعد جمود استمر أكثر من عام بشأن وعد الرئيس دونالد ترامب الرئيسي خلال حملته الانتخابية.

ويُنظر إلى اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا على أنها تحديث لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية(نافتا) الموقعة منذ 25 عاماً.

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وتم التوقيع على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قبل أكثر من عام من قبل قادة الدول الثلاث، ولكن تم تأجيل موافقة الكونجرس.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون في تصويت بموافقة 385 مقابل 41، وهو إنجاز نادر من أعضاء الحزبين بالكونجرس.

(د ب أ)