العربية للسيارات: نجاح حملة رينو لاختـبار القيـادة مـن أي مكان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت «العربية للسيارات»؛ شركة السيارات الرئيسية في «مجموعة عبد الواحد الرستماني»، والوكيل الحصري لشركة «رينو» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن مواصلة حملتها «رينو من أي مكان»؛ بفضل نجاحها المشهود منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي، لتأثيرها الإيجابي وصداها الواسع؛ من خلال تسهيل عملية اختبار القيادة للأشخاص الذين لا يستطيعون زيارة معرض «رينو».وتستهدف الحملة العملاء الذين يبحثون عن شركات لتقديم خدمات ملائمة لهم تلبي احتياجاتهم، كما تتطلع «رينو» إلى تجاوز توقعاتهم؛ من خلال توفير تجربة القيادة لهم، بغض النظر عن أماكن وجودهم في دبي أو الشارقة. وكل ما يتعين على العملاء القيام به، تعبئة النموذج الإلكتروني عبر الإنترنت، وتحديد الطراز الذي يرغبون بتجربة قيادته، بما في ذلك «داستر» و «كوليوس»، والموقع المفضل لاختبار القيادة. ومن ثم، سيتولى مندوبو «رينو» إحضار السيارات إليهم.
وتعد «داستر» و«كوليوس» من أعلى الطرازات مبيعاً في «رينو».
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