ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة إن فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة زاد إلى 32.4 مليار يورو (36 مليار دولار) في أكتوبر/‏ تشرين الأول من 28.2 مليار يورو قبل شهر.

وأضاف المركزي أنه في اثني عشر شهراً حتى أكتوبر، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من 3.2 بالمئة في الاثني عشر شهراً السابقة.

ويرجع الانخفاض على مدى 12 شهراً إلى تراجع فائض قطاع الخدمات بينما زاد الفائض التجاري نوعاً ما. من جهة أخرى، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة يوهانس هان مطالب المفوضية بمزيد من الإسهامات من الحكومة الألمانية في الموازنة.

وقال هان في تصريحات ل «فونكه» الألمانية الإعلامية: «الألمان يدينون، مثل باقي الدول في الاتحاد الأوروبي أيضاً، برخائهم إلى الاتحاد الذي يوفر استثمارات استراتيجية ومبادرات ما كان من الممكن أن تنفذها دولة بمفردها... يتعين عليهم الآن أن يظهروا قيمة أوروبا لديهم». (وكالات)