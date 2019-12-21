شكرا لقرائتكم خبر عن «أودي إس 8» متوفرة في النابودة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تجمع سيارة «Audi S8» الجديدة بين الفخامة والتطور والأداء الرياضي مؤكدة اسم «أودي» وشعارها «التقدم عبر التكنولوجيا» من خلال أنظمة التعليق المبتكرة.

يولّد محرك TFSI ثماني الأسطوانات سعة 4 ليتر مع الشاحن التوربيني المزدوج، قوة تبلغ 420 كيلوواط وعزم دوران فائق يبلغ 800 نيوتن متر، وهو مجهز بنظام (MHEV) الهجين لتحقيق التوازن المثالي بين الكفاءة والراحة.

وتمتاز Audi S8 الجديدة بعناصر تصميم استثنائية للتعبير عن الأناقة الرياضية لسيارة الصالون الفاخرة المتطورة ذات الدقة الفائقة في الأداء. سيارة«Audi S8»الجديدة متوفرة الآن في النابودة للسيارات بسعر 630,000 درهم في دبي والإمارات الشمالية.

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