شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم محادثات «هواوي» و«دويتشه تليكوم» لـ«جي 5» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن دويتشه تليكوم أجرت محادثات متقدمة للإبقاء على هواوي الصينية كمورد رئيسي لديها للمعدات اللاسلكية لشبكات الجديدة للهاتف المحمول، قبل أن تعلق المفاوضات لأسباب سياسية.

وأعلنت دويتشه تليكوم، الأسبوع الماضي أنها لم تبرم عقوداً بشأن معدات شبكة الجيل الخامس إذ إنها تنتظر ما سيتمخض عن نقاش سياسي في برلين بشأن تقييد عمل هواوي في السوق الألمانية.

وأكد ممثل لدويتشه تليكوم عدم التوصل إلى صفقة أو ترتيب بشأن تولي الشركة الصينية دور المورد الرئيسي لمعدات شبكة الجيل الخامس لدويتشه.

وقالت المصادر إنه قبل تعليق المحادثات، بحث الجانبان بنوداً رئيسية تنطوي على أن تقدم هواوي 70% من معدات البث اللاسلكي لشبكات الجيل الخامس الفائقة السرعة القادمة لدويتشه تليكوم بسعر 533 مليون يورو (587 مليون دولار). (رويترز)

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