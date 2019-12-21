«لكزس جي إكس 2020» تصــــــل إلـــــــى الإمـــــارات

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أطلقت «الفطيم لكزس» مؤخراً سيارة «لكزس جي إكس 2020» في دولة الإمارات. مع واجهة أمامية حديثة أعيد تصميمها، وقدرات محسّنة على الطرق العادية والوعرة، وإضافات داخلية جديدة ومتميزة، وتجسد سيارة «جي إكس» الجديدة أفضل التحسينات الاستثنائية التي خضعت لها سيارات «لكزس» مؤخراً.

وزودت «لكزس جي إكس 2020» بأحدث لمسات التصميم الخاصة بها، لتكون مثالية للمستكشف الباحث عن تجربة قيادة فاخرة وعصرية وديناميكية جديدة على الطرق العادية والوعرة.

وقال محمد مقطري، مدير الإدارة العامة في «الفطيم لكزس»: ابتكر المصممون في سيارة «لكزس جي إكس» الجديدة موضوع تصميم شامل يمزج بين القوة والتحسينات الأنيقة والعصرية. واكتسبت «جي إكس» تحديثات جديدة جعلتها أكثر تناغماً وانسجاماً مع سيارات لكزس الحالية الأخرى، كما أن طرحها في سوق الإمارات الآن يعتبر الوقت الأنسب إذ يواكب التوسّع الذي يشهده قطاع السيارات الرياضية.