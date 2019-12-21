شكرا لقرائتكم خبر عن «فوجي أويل» تشتري 4 شحنات خام إماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر تجارية أمس الجمعة إن شركة التكرير اليابانية فوجي أويل اشترت أربع شحنات من نفط الشرق الأوسط للتحميل في فبراير/ شباط. واشترت الشركة شحنتين من خام مربان بعلاوة تتراوح بين نحو سنت وتسعة سنتات للبرميل فوق سعر بيع الخام الرسمي. كما اشترت شحنتين من خام زاكوم العلوي بعلاوة بنحو 2.90 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «فوجي أويل» تشتري 4 شحنات خام إماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.