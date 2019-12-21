«Bentley» تختتم احتفالاتها بالمئوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت «Bentley Motors» احتفالاتها الرسمية بمناسبة المئوية الأولى للشركة عبر التجمّع الأول من نوعه على الإطلاق في الشرق الأوسط لمئة سيارة «Bentley» تم تنظيمه في دولة الإمارات. تمت استضافة الحدث بالشراكة مع«Bentley Emirates»، الوكيل المعتمد في الإمارات. وكانت هذه المناسبة التي حضرها أكثر من 250 من مالكي السيارات وعشّاق العلامة التجارية وجامعي الطرز المتميّزة من مختلف أنحاء الإمارات، التجمّع الرسمي الأول لمجتمع «Bentley» في الشرق الأوسط، وشكّلت الاحتفالية الرسمية النهائية بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس الشركة.

وللمرّة الأولى على الإطلاق، تجمّعت 100 سيارة «Bentley» عند سفينة «كوين إليزابيث 2» في ميناء راشد بدبي قبل القيام بجولة استعراضية عبر المدينة والتوجّه إلى منتجع ونادي الحبتور للبولو.