توقعات بانتعـاش واسـتقرار أسواق النفـط خـلال الفـــترة الـقــادمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتكاتف جهود الاقتصادات الكبرى والناشئة لتحقيق إنجازات وقفزات مؤثرة في معدلات النمو، سعياً لتعويض تأثيرات التراجع والركود التي سجلتها مؤخراً. ومع استمرار تقلبات أسواق النفط والتوترات التجارية وعدم استقرار أسواق المال العالمية والذهب، تبدو القدرة على تحقيق هذه القفزات صعبة بعض الشيء، ولكنها ممكنة في ظل المحاولات المستمرة للتوصل إلى حلول مبدئية للحد من مستوى التوترات التجارية التي شهدها العالم الفترة الماضية، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي في الاقتصادات.

وأكد تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي ارتفاع مستويات المعروض خارج أوبك إلى ما يصل إلىى 2.1 مليون برميل، ما يعني أن أسواق الطلب على النفط تتجه نحو مستويات استقرار إيجابية دون تغييرات كبيرة أو حتى سلبية حادة كتلك التي شهدها عام 2014، بالتالي فإن معدلات النمو لاقتصادات المنتجين تبدو ممكنة ضمن هذا المنظور.

وأتبع تقرير نفط الهلال أن مؤشرات نمو الطلب على النفط والغاز أصبحت أكثر إيجابية على الرغم من التقلبات الاقتصادية والتجارية، فيما يتوقع أن تساهم الاقتصادات الناشئة بشكل أكثر تأثيراً في معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، موضحاً أن الهند على سبيل المثال تساهم بنسبة 15.5% من نمو الاقتصاد العالمي، وإندونيسيا بنسبة 3.7%.

وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد العالمي المزيد من المسارات الإيجابية ومعدلات النمو الجيدة في العام المقبل، إلى جانب الانعكاسات الإيجابية لنمو أسواق الطلب على النفط خلال الفترة القادمة بسبب التفاهمات الجزئية بين الصين والولايات المتحدة وارتفاع الإنفاق العام في العديد من الدول الكبرى.