شكرا لقرائتكم خبر عن «كونكورس دي إليغانس» يحتفي بمجموعة من السيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض «كونكورس دي إليغانس الإمارات»، 25 سيارة من أفضل السيارات الفاخرة الكلاسيكية والحديثة على مستوى العالم تحت رعاية الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية «FIVA» ومنظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية في منطقة المرسى بفندق ومنتجع بولغاري في خليج جميرا بدبي مؤخراً، وقد نجح هذا الحدث السنوي في جذب هواة جمع السيارات الكلاسيكية وعشاقها من جميع أنحاء المنطقة والعالم. وقال مانع السويدي، رئيس مجلس إدارة كونكورس دي إليغانس الإمارات قائلاً: «لقد حظي كونكورس دي إليغانس الإمارات في دورته الرابعة باهتمامٍ بالغٍ في أوساط أصحاب السيارات الكلاسيكية وعشاق السيارات الفاخرة في المنطقة، وقد تم تجديد جميع السيارات الفريدة وتحديثها وفقاً لمعايير عالمية، وقد برزت الذكرى المئوية لتأسيس شركة زاجاتو كأحد أهم أحداث هذا العام».

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