شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل تحطيم المستويات القياسية وتحقق مكاسب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة بعد بيانات النمو الاقتصادي وتصريحات الرئيس "دونالد ترامب" بشأن المفاوضات التجارية مع الصين، وحققت "وول ستريت" إغلاقات قياسية جديدة كما سجلت مكاسب أسبوعية هي الرابعة على التوالي.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 2.1% في الربع الثالث، وارتفع إنفاق المستهلكين في الشهر الماضي بأكبر وتيرة في أربعة أشهر.



وأعلن الرئيس "ترامب" إجراء محادثات هاتفية مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" حول الملف التجاري وكوريا الشمالية وهونج كونج"، وأشاد الرئيسان بما تم التوصل إليه من تقدم وتطور على الصعيد التجاري.



وأفاد "ترامب" بأن واشنطن وبكين تكثفان اتصالاتهما من أجل تحديد موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.2% وأغلق عند 60.44 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 61.2 دولار وأقل سعر عند 60.02 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.6% مغلقاً عند 66.14 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%، فيما سجل أعلى سعر اليوم عند 66.7 دولار وأقل سعر عند 65.7 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 78 نقطة) إلىى 28455 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 28608 نقاط وأقل مستوى عند 28445 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 8925 نقطة وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 8931 نقطة وأقل مستوى عند 8901 نقطة.



أما "إس أند بي 500، فقد ارتفع بنسبة 0.5% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3221 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%، وسجل أعلى مستوى عند 3225 نقطة وأقل مستوى عند 3216 نقطة.