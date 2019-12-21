شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على ارتفاع مع مزيدٍ من التفاؤل حيال الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الجمعة في ظل المزيد من التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتعزيز بكين مشترياتتها من السلع الزراعية المستوردة من واشنطن.



ورغم عدم اليقين بشأن الطلب الصيني بموجب الاتفاق التجاري الجزئي الذي تم التوصل إليه مؤخراً، إلا أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" توقع تنفيذ مشتريات بقيمة خمسين مليار دولار، في حين صرح المستشار الاقتصادي "لاري كودلو" بأن بكين التزامت بمشتريات قيمتها أربعين مليار دولار على مدار عامين.

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وصرح الرئيس "ترامب" اليوم بأنه تحدث مع نظيره الصيني "شي جين بينج" عم الملف التجاري مشيدا بالتقدم الذي تم إحرازه، وأشار بأن الترتيبات جارية حاليا بين البلدين لتحديد موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وتعد الصويا من أكثر السلع الزراعية الأمريكية الأعلى قيمة من حيث تصديرها إلىى الصين حيث تبيع واشنطن ما يقدر بقيمة 12 مليار دولار سنوياً من هذه السلعة - قبل التوصل إلى الاتفاق التجاري.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.4% إلى 9.28 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 9.30 دولار وأقل سعر عند 9.24 دولار.