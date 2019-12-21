شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز أعلى 405 دولارات محققاً إغلاقاً قياسياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا موتور" خلال تعاملات الجمعة مواصلا مكاسبه التي دفعته لتجاوز حاجز 400 دولار للمرة الأولى في تاريخه ليصبح إغلاقاً قياسياً جديدا، وذلك مع الاستفادة من المفاجأة التي حققتها الشركة في أكتوبر/تشرين الأول عندما أعلنت عن تحقيق أرباح فصلية في الربع الثالث.



هذا، وقد قفزت قيمة سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية هذا العام بنحو 22% مقارنة بارتفاع مؤشر "إس أند بي 500" التي بلغت 28% خلال العام الجاري.



وعلى أثر ذلك، ارتفعت القيمة السوقية لـ"تسلا" إلى حوالي 73 مليار دولار - بناء على مستوى إغلاق جلسة الخميس عند 404 دولارات - متفوقة على مواطنتها "جنرال موتورز" التي بلغت قيمتها السوقية 53 مليار دولار و"فورد" التي تقدر قيمتها بنحو 37 مليار دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" (TSLA) بنسبة 0.4% إلى 405.5 دولار، وهو اعلى إغلاق على الإطلاق، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 413 دولارا وأقل سعر عند 400.1 دولار.