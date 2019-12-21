شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألفابت" يتخلى عن مكاسبه رغم تعزيز المدير التنفيذي حصته في الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "ألفابت" (المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل") متخلياً عن مكاسبه خلال تعاملات الجمعة رغم أنباء عن زيادة المدير التنفيذي "ساندار بتشاي" حجم حصته في الشركة التكنولوجية الشهيرة.



وتولى بيتشاي" منصب المدير التنفيذي للشركة الأم "ألفابت" بعد تنحي المؤسس الشريك "لاري بيدج" عن هذا الدور القيادي مؤخراً.



وأظهرت وثائق صادرة عن هيئة الأوراق المالية الأمريكية بأن "بيتشاي" اشترى 115.007 ألف سهم من الفئة "سي" في "ألفابت" أمس الخميس.

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وبناء على المستويات السعرية الحالية، فإن حجم ما اشتراه "بيتشاي" يقدر بحوالي 156 مليون دولار، كما أنه لا يزال يمتلك الخيار بشراء عشؤرين ألف سهم خلال السنوات القليلة المقبلة.



وتجدر الإشارة إلى أن "بيتشاي" يعد من أكثر المدراء التنفيذيين حصولا على المكافآت حيث تلقى مكافأة بقيمة 200 مليون دولار في صورة أسهم عام 2016.



وفي ختام تعاملات الجمعة، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 0.5% إلى 1349.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1363.6 دولار وأقل سعر عند 1349 دولاراً.