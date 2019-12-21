شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض لكنها تحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.8% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الجمعة بفعل ضغوط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على أسعار السلع والمعادن النفيسة، لكن المعدن تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح بأنه أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" اليوم وأشاد بما وصلت إليه المفاوضات التجارية بين البلدين.



وأكد "ترامب" على أن الاتصالات جارية بين البلدين لتحديد موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين والتي ستكون على الأرجح في يناير/كانون الثاني.

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وتعرضت المعادن النفيسة لضغوط أيضا اليوم من تحقيق القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا في الربع السنوي الثالث بنسبة 2.1% وافق التوقعات.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.4% إلى 17.154 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 17.315 دولار وأقل سعر عند 17.08 دولار.