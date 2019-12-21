شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للجنيه الإسترليني رغم موافقة البرلمان على مشروع قانون "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني على نحو إيجابي أمام الدولار خلال تعاملات اليوم على الرغم من موافقة البرلمان البريطاني على مشروع قانون "بريكست" الذي تقدم به رئيس الوزراء "بوريس جونسون".



ووافق البرلمان البريطاني اليووم بالأغلبية على مشروع قانون لتنفيذ خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني عام 2020 وعدم تمديد الفترة الانتقالية لما بعد ديسمبر/كانون الأول القادم.



وكان قرار اليووم بمثابة اختبار للأغلبية التي حظي بها حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "جونسون" حيث يسعى لتنفيذ "بريكست" في أسرع وقت ممكن.

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وسوف يخضع مشروع القانون لتعديلات ومناقشات من جانب مجلسي العموم واللوردات أوائل العام المقبل تمهيدات لتفعيله.



وكان الملكة "إليزابيث الثانية" قد أمرت الحكومة بزعامة "جونسون" بوضع "بريكست" على رأس أولويات أجندتهم من أجل التفرغ لتحسين الظروف الاقتصادية.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:32 بتوقيت جرينتش عند 1.3011، وسجل أعلى سعر عند 1.3079 وأقل سعر عند 1.3006.