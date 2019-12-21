شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي التعاملات على انخفاض بفعل ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الجمعة متأثرة بضغوط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتصريحات الإيجابية التي أطلقها الرئيس "دونالد ترامب" بشأن المفاوضات التجارية.



وأكد "ترامب" على أنه أجرى محادثات بناءة عبر الهاتف مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" تناولت المفاوضات التجارية والأزمة الكورية الشمالية بالإضافة إلى التظاهرات في هونج كونج.



وأضاف "ترامب" بأن واشنطن وبكينن تجريان حاليا اتصالات مكثفة لترتيب موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري والذي سيتم على الأرجح في الشهر المقبل.

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وكان المعدن النفيس قد تعرض لضغوط من القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي سجلت نموا عند 2.1% في الربع الثالث.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% إلى 1480.9 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية أقل من 0.1%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1484.8 دولار وأقل سعر عند 14479.5 دولار.