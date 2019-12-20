شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع النفط و«برنت» يسجل 66.14 دولار والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، لكن كلا خامي القياس حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي وسط انحسار توترات التجارة الأمريكية الصينية، مما عزز ثقة الشركات وتوقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.14 دولار للبرميل، منخفضا 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمائة، لكن بمكاسب أسبوعية حوالي 1.4 بالمائة.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 60.44 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتا أو 1.21 بالمائة، وبمكاسب نحو 0.6 بالمائة على مدار الأسبوع.