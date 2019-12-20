شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع النفط و«برنت» يسجل 66.14 دولار والان نبدء بالتفاصيل
وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.14 دولار للبرميل، منخفضا 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمائة، لكن بمكاسب أسبوعية حوالي 1.4 بالمائة.
وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 60.44 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتا أو 1.21 بالمائة، وبمكاسب نحو 0.6 بالمائة على مدار الأسبوع.
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