"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

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فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 146.5 مليون ورقة بقيمة 485.3 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 32.5 مليون ورقة بقيمة 180.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 29.3 مليون ورقة بقيمة 176.8 مليون جنيه.
وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 22.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 168.9 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 14.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 132.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 13.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 111.9 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول 23.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 93.5 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 12.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 85.6 مليون جنيه.
وحل قطاعا الموزعون وتجارة التجزئة والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 383.9 ألف ورقة منفذة بقيمة 510.3 ألف جنيه، الثانى بحجم تداول 3424 ورقة بقيمة 186.1 ألف جنيه.
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