شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع التجارى يستحوذ على 60.9% من أرصدة التمويل متناهى الصغر والان مع تفاصيل الخبر
وجاء النشاط الخدمى بالترتيب الثانى فى نهاية الربع الثالث من عام 2019 من حيث قيمة ارصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 2.5 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 424 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2018 والذى بلغت فيمه قيمة أرصدة التمويل 1.8 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 366 ألف مستفيد، وجاء النشاط الزراعى بالترتيب الثالث فى نهاية الربع الثالث من عام 2019 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المتفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 2.2 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 439 ألف مستفيد.
وبلغت المحفظة الائتمانية 23.175 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من 2019 بنمو 42.7% عن نفس الفترة من عام 2018، كما نما عدد المستفيدين بواقع 12.5%، مسجلاً 3.408 مليون عميل خلال نفس الفترة 2018، وحققت شركات التمويل متناهى الصغر الترتيب الأول فى نهاية الربع الثالث من عام 2019 من حيث قيمة أرصدة التمويل، وذلك بقيمة قدرها 7.6 مليار جنيه بينما جاء بالمركز الثانى بالنسبة لأعداد المستفيدين حيث بلغت نحو 1.1 مليون مستفيد.
كانت هذه تفاصيل خبر القطاع التجارى يستحوذ على 60.9% من أرصدة التمويل متناهى الصغر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.