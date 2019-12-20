شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع الرعاية الصحية بالبورصة بنسبة 5.8% خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية، قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة 5.8%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 4.6%، تلاه قطاعى السياحة والترفيه والموارد الأساسية بنسبة 3.3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3%، فقطاع العقارات بنسبة 2.8%. كما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الكيماويات بنسبة 1.5%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 1.5%.

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