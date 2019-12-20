شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد مكاسبه بعد تصريحات "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وعزز مكاسبه عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وأعلن الرئيس "ترامب" بأنه أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الصيني "شي جين بينج" اليوم حول المفاوضات التجارية بين البلدين بالإضافة إلى ملف الأزمة الكورية الشمالية وهونج كونج.

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وأكد "ترامب" على أن المحادثات كانت بناءة مشيرا إلى أن الاتصالات جارية في الوقت الحالي بين البلدين من أجل ترتيب موعد التوقيع علي المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري والتي ربما تكون في الشهر المقبل على الأرجح.



وتجدر الإشارة إلى أن القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 2.1% في الربع السنوي الثالث، وهو اتسق مع التوقعات، فيما ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في أربعة أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.