شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 20-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 20-12-2019، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم، اختياره لمصر كأكبر دولة فى عمليات البنك للعام الثالث على التوالى، حيث وصلت حجم استثمارات البنك فى مصر خلال عام 2019 إلى أكثر من مليار يورو، وارتفاع الاقتصادين الأمريكى والبريطانى بنسبة نمو 2.1%، 0.4% على التوالى.

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