شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حفارات النفط في أمريكا هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات النفط الخام في أمريكا خلال الأسبوع الجاري بثمانية عشر حفاراً إلى 685 حفاراً.

وتراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي بأربعة حفارات إلى 125 خلال الأسبوع الجاري، بينما ارتفع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز معاً بأربعة عشر حفاراً إلى 813.

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