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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره..و"برنت" يهبط أدنى 66 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وزاد الخام خسائره قبيل صدور بيانات "بيكر هيوز".
يأتي هذا التراجع رغم تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأأن واشنطن ترتب موعدا مع الصين للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.
وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بعد قليل عن بيانات أنشطة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 60.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 61.2 دولار وأقل سعر عند 60.02 دولار.
وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.9% إلى 65.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 66.7 دولار وأقل سعر عند 65.7 دولار.
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