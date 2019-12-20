شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستأنف تراجعه بعد صدور بيانات حكومية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة، وذلك على الرغم من استمرار التفاؤل حول الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه تحدث مع نظيره الصيني "شي جين بينج" فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التي تم التوصل إليها مؤخرا وعن كوريا الشمالية أيضاً.

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وأكد "ترامب" بأن إدارته تجري حاليا اتصالات مكثفة مع الجانب الصيني من أجل ترتيب موعد للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وفي سياق آخر، كشفت بيانات حكومية عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنسبة 0.5%، فيما سجل المؤشر بقيمته الأساسية انخفاضا أيضا بنسبة 0.5% مخالفا توقعات بارتفاع نسبته 0.2%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7598، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7625 وأقل سعر عند 0.7584.