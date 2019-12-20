شكرا لقرائتكم خبر عن شكلت 15% من الطروح.. «أرامكو» تنقذ الأسهم العالمية والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب بيانات "رفينيتيف"، تراجعت حصيلة أسواق الأسهم العالمية 4.7 بالمائة إلى 659 مليار دولار في 2019، وهو الرقم الذي عززه الطرح الأولي القياسي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو والذي جمع 25.6 مليار دولار والإدراج الثانوي لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا في هونج كونج وجمع 13.5 مليار دولار.
ساهمت الصفقتان بستة بالمائة من الإجمالي، وشكلت أرامكو وحدها 15 بالمائة من أحجام الطروح العامة الأولية عالميا.
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