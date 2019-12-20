مناقشة رفع كفاءة الخريجات وتأهيلهن لسوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تناقش ورشة عمل بعنوان «رفع كفاءة الخريجات» طرق تنمية وتطوير وتدريب خريجات الجامعات والكليات لتأهيلهن لسوق العمل.

وتهدف الورشة التي تنظمها جمعية الاقتصاد السعودية برعاية الأميرة سلطانة بنت عبدالعزيز، وتنطلق بالرياض اليوم وتستمر يومين، إلى الخروج بمرئيات تسهم في تأهيل الخريجات لاحتراف التعامل مع سوق العمل من خلال التدريب بشقيه العلمي والعملي، وليكن قادرات على تخطيط وتنفيذ وتقويم الأعمال التي يلتحقن بها لتكون مخرجاتها أكثر فاعلية، حيث تستهدف الورشة الطالبات المقبلات على التخرج والخريجات.

وتشتمل الورشة على خمس جلسات عمل، الجلسة الأولى تتطرق إلى محور»الوعي المالي والتمويل»، حيث تترأسه رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف، وتشارك فيها كل من عضو مجلس إدارة صناديق المال والدخل الثابت - الأهلي كابيتال - بسمة التويجري، ورئيس فريق ائتمان - كفالة - فارس العبدالجبار.

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أما الجلسة الثانية فتتناول «تمكين المرأة في سوق العمل.. الواقع والتحديات» وتترأسها مستشارة في وزارة الطاقة وأستاذ اقتصاد الطاقة المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سميحة خياط، وتشارك فيها كل من مدير إدارة التدريب - وكالة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية - ريم الأحيدب، ومدير مشاريع توطين قطاع تجارة الجملة والتجزئة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية منيرة المتعب.

ويتحدث كل من مستشار مساعد - قطاع التدريب - بصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتورة إيمان المجاهد، والمدير التنفيذي للعلاقات العامة والتواصل - المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة - نور علي بلفقيه في الجلسة الثالثة التي تناقش «التأهيل الوظيفي وتطوير القدرات العملية»، حيث تترأسها الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة Chief Outsiders Consulting للاستشارات الإدارية والدراسات الاستراتيجية الدكتورة نوف الغامدي.

فيما تتناول الجلسة الرابعة «المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين التمويل وحاضنات الأعمال وطرق الاستفادة منها»، وتترأسها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة زينب الخضيري، وتشارك فيها كل من مدير ريادة الأعمال النسائية بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أفنان البابطين، ومدير مشروع العمل عن بعد - تكامل القابضة - عبدالرحمن العقيبي، ومدير مشروع العمل الحر - تكامل القابضة - عبدالعزيز الشاعر.

كما تتناول كل من شهد حسن الفقار، ووجدان خالد الأحمدي، وغادة سعود المقبل في الجلسة الخامسة التي تتطرق إلى «تجارب الخريجات في سوق العمل الحالي داخل المجتمع السعودي» وتترأسها سميرة المالكي من قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، تجاربهن كخريجات في سوق العمل.

5 جلسات: