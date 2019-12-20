شكرا لقرائتكم خبر عن 270 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 62.6% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 33.2%، والعرب على 4.2% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
أما تعاملات الأجانب غير العرب فسجلت صافى بيع قدره 1.9 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 1.05 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.7% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.6% وسجل العرب 8.7%.
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