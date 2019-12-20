شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الأمريكى بنسبة 2.1% فى الربع الثالث من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحكومة الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع النمو الاقتصادى للولايات المتحدة فى الربع الثالث من العام، مع وجود علامات على أن الاقتصاد قريب من الحفاظ على وتيرة نمو معتدلة مع انتهاء العام مدعوما بسوق عمل قوية.

وقالت وزارة التجارة فى ثالث تقديراتها للناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثالث إنه زاد بمعدل سنوى 2.1%، ولا ينطوى ذلك على تعديل للتقدير الصادر الشهر الماضى، ونما الاقتصاد اثنين بالمئة فى الفترة من أبريل إلى يونيو.

وبالرغم من عدم تعديل القراءة، والتى جاءت متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، كان إنفاق المستهلكين أقوى من القراءة السابقة. وشمل التحديث أيضا إنفاق الشركات على الإنشاءات غير السكنية مثل البنية التحتية للطاقة، مما حد من نزول استثمار الشركات بشكل عام. وكانت الواردات، ذات الثقل فى حساب نمو الناتج، أزيد من التقدير السابق.

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وعند القياس من زاوية الدخل، نما الاقتصاد 2.1 بالمئة فى الربع الأحدث مقارنة مع 2.4 بالمئة فى تقديرات نوفمبر، وارتفع الدخل المحلى الإجمالى 0.9 % فى الربع الثاني.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نموه المعتدلة فى الربع الرابع، فى ظل تدعم إنفاق المستهلكين ببلوغ معدل البطالة أدنى مستوياته فى حوالى 50 عاما. وانحسرت مخاوف الركود التى خيمت على الأسواق المالية فى فصل الصيف.