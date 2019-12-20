700 مليون جنيه أرباح الأسواق الحرة لمصر للطيران خلال العام المالى المنتهى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، أرباح مالية خلال العام المالى المنتهي حوالى 700 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضى بأكثر من ٢٠٠ مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطط الاستراتيجية التى تم وضعها من جانب مسئولى شركة الأسواق الحرة.
وقالت مصادر بمصر للطيران، إن شركة الأسواق الحرة بصدد إنشاء العديد من المشروعات الاستراتيجية داخل وخارج المطارات المصرية خلال الشهور القليلة المقبلة، لزيادة إيرادات الشركة والمساهمة فى زيادة السمعة الطيبة التى تحتلها الشركة الوطنية، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة فى سوق النقل الجوى العالمى حاليًا.
يذكر أن شركة مصر للطيران للأسواق الحرة تشهد خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق أرباح مالية كبيرة، خاصة عقب تولى القيادة الحالية رئاسة الشركة، وذلك من خلال الخطط الاستراتيجية والتسويقية والاهتمام بالعنصر البشرى وغيرها من العناصر الأخرى، مما كان له أثر طيب ومردود إيجابى على موارد الشركة.
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