شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إنفاق المواطنين في أمريكا خلال نوفمبر بدعم من موسم التسوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بدعم من موسم التسوق في يومي الجمعة السوداء وعيد الشكر خلال نوفمبر/كانون الثاني.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.4% في الشهر المماضي - وهي أكبر وتيرة في أربعة أشهر - من ارتفاع بنسبة 0.3% خلال أكتوبر/تشرين الأول.



وزاد الدخل الشخصي في البلاد بنسبة 0.5% خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3%.