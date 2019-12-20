شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إنفاق المواطنين في أمريكا خلال نوفمبر بدعم من موسم التسوق والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بدعم من موسم التسوق في يومي الجمعة السوداء وعيد الشكر خلال نوفمبر/كانون الثاني.
وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.4% في الشهر المماضي - وهي أكبر وتيرة في أربعة أشهر - من ارتفاع بنسبة 0.3% خلال أكتوبر/تشرين الأول.
وزاد الدخل الشخصي في البلاد بنسبة 0.5% خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3%.
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