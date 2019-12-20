شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان البريطاني يوافق بالأغلبية على تشريع "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختبر رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" الأغلبية التي حظي بها حزب المحافظين - المنتمي إليه - في الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وتقدم "جونسون" بمشروع قانون أمام البرلمان البريطاني اليوم يتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي والفترة الانتقالية لـ"بريكست".



ووافق 358 عضوا بالبرلمان على مشروع القانون مقابل رفض 234 صوتاً، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا لـ"جونسون"، لكن مشروع القانون لا يزال سيخضع للتعديلات قيد المناقشة بين حزبي المحافظين والعمال بغرفتي البرلمان أوائل العام المقبل.



وتحظر التعديلات أي تمديد للفترة الانتقالية لما بعد الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول عام 2020، كما أن تمريره مشروع القانون عبر غرفتي البرلمان بمجلسي العموم واللوردات تعني تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني القادم.