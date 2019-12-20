شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم ترتفع قليلاً لكنها أدنى حاجز 2000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات الجمعة على نحو طفيف لكنه أدنى حاجز ألفي دولار الذي تجاوزه للمرة الأولى في تاريخه خلال وقت سابق هذا الأسبوع.



وصعد سعر البلاديوم خلال الأسبوع الجاري إلى مستويات قياسية متوالية في ظل مخاوف انخفاض المعروض في الأسواق بعد انقطاع الكهرباء عن مناطق شاسعة في جنوب إفريقيا - ثاني أكبر منتج للمعدن في العالم.



وخشي المستثمرون من تأثير انقطاع الكهرباء على أنشطة التعدين في الدولة الإفريقية الأمر الذي دفع الأسعار نحو الارتفاع.

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وبالتزامن مع ذلك، يشهد البلاديوم طلباً قويا من شركات السيارات لاستخدامه في صناعة مكونات وقطع غيار تسهم في خفض انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.



وقفز سعر المعدن الصناعي بنحو 60% خلال العام الجاري وتجاوز حاجز ألفي دولار قبل أن يفعلها الذهب نفسه مما عزز مكانته في أسواق السلع والمعادن.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول السااعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1906.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1918.6 دولار وأقل سعر عند 1902 دولار.