شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع عند مستويات قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة عقب بيانات النمو الاقتصادي الإيجابية فضلا عن متابعة الملف التجاري.



وكشفت بيانات حكومية اليوم أن القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا عند 2.1% في الربع السنوي الثالث بدعم من إنفاق المستهلكين الذي يمثل عنصراً رئيسياً للنمو.

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وكان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" قد أشار في وقت سابق هذا الأسبوع أن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي بين واشنطن وبكين سيتم على الأرجح خلال يناير/كانون الثاني المقبل.



وأضاف "منوتشن" بأن موافقة الكونجرس على الاتفاق التجاري مع كندا والمكسيك سيدعم النمو الاقتصادي الأمريكي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 28475 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 8912 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3218 نقطة.