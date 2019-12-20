شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا: صناديق الأسهم العالمية تستقطب تدفقات 15 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك أوف أمريكا، اليوم الجمعة، إن صناديق الأسهم العالمية استقطبت 14.8 مليار دولار فى الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى أقبل فيه المستثمرون على شراء الأصول المرتفعة المخاطر بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية وإزالة الانتخابات البريطانية التى أسفرت عن فوز حزب المحافظين بأغلبية واضحة للضبابية التى تغلف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وجذبت صناديق الأسهم البريطانية 1.1 مليار دولار فى أسبوع حتى يوم الأربعاء فى الوقت الذى أدى فيه الانتصار القوى لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ، إلى آمال بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبى مع إبرام اتفاق فى العام المقبل.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 250 البريطانى لأسهم الشركات المتوسطة إلى مستويات قياسية مرتفعة الجمعة الماضية ، ويقول مستثمرون إن حجم انتصار جونسون ربما يكون كافيا لإعادة جذب استثمارات بمليارات الجنيهات الاسترلينية والتى تجنبت الأسهم البريطانية لسنوات.

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وقال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين تخارجوا بما قيمته 29.8 مليار دولار منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حتى سبتمبر 2019. ومنذ ذلك الحين، تدفق 5.7 مليار دولار إلى البلاد مجدداً.

فى غضون ذلك بالولايات المتحدة، جذبت هدنة تجارية مع الصين ووقف مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) لزيادات أسعار الفائدة المستثمرين مجددا إلى أسهم القيمة مع استقطاب صناديق أسهم القيمة الأمريكية لتدفقات بقيمة 10.2 مليار دولار.