الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية مرتفعة  ، اليوم الجمعة ، وسط تفاؤل حيال مزيد من التراجع فى حدة التوترات التجارية الصينية الأمريكية بعد اتفاق أولى من المقرر توقيعه فى يناير.

 

وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 231.68 نقطة بما يعادل 0.82 بالمئة إلى 28608.64 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 17.96 نقطة أو 0.56 بالمئة إلى 3223.33 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع‭ 24.62 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 8911.84 نقطة.‬

 

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