شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية والان مع تفاصيل الخبر
وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 231.68 نقطة بما يعادل 0.82 بالمئة إلى 28608.64 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 17.96 نقطة أو 0.56 بالمئة إلى 3223.33 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 24.62 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 8911.84 نقطة.
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