شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 20-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 20-12-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى يورو (EUR)1 يورو = 4.17 ريال سعودى يورو (EUR)1 يورو = 4.17 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.24 يورو جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.88 ريال سعودى جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.88 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرلينى

دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.85 ريال سعودى دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.85 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندى Advertisements دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.58 ريال سعودى دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.58 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.39 دولار أسترالى ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودى ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 29.15 ين يابانى

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.23 ريال سعودى جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.23 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 4.28 جنيه مصرى درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى

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