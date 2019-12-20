شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السويس لمهمات السلامة تحقق 10 أضعاف إيرادات 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة شركة السويس لمهمات السلامة المهنية SSO، إحدى شركات قطاع البترول، اجتماعاً بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة نتائج أعمال الشركة فى الربع الأخير من العام الذى حققت فيه الشركة طفرة هائلة حيث وصل حجم تعاقداتها إلى حوالى 140 مليون جنيه وإيرادات حوالى 116 مليون جنيه، وحوالى 14.5 مليون جنيه صافى ربح فى 30 نوفمبر لعام 2019، وهو ما يعادل 10 أضعاف إيرادات وتعاقدات الشركة فى 2015.

وأشاد المهندس محمد صادق رئيس السويس لمهمات السلامة المهنية، فى بداية الاجتماع بالدعم المستمر من وزير البترول للشركة خلال فترة توليه، واستعراض أهم الإنجازات والتطورات التى حدثت فى الشركة فى أخر 4 سنوات، حيث تم سداد كافة القروض ومستحقات الضرائب وجزء كبير من مستحقات التأمينات الاجتماعية، وتم إعادة الهيكلة الإدارية بالكامل، بالإضافة إلى تعديل ورفع كفاءة وجودة منتجات الشركة والتأكد من مطابقاتها للمواصفات القياسية، واستحداث تصميمات جديدة لتكون بالشكل اللائق للعاملين بالقطاع.

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وفى نهاية الاجتماع طالب الوزير، بحسب بيان صحفى، بالحفاظ على ما تحقق واستمرار العمل الجاد لتحقيق نتائج الأعمال المرجوة.