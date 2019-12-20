شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السويس لمهمات السلامة تحقق 10 أضعاف إيرادات 2015 والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد المهندس محمد صادق رئيس السويس لمهمات السلامة المهنية، فى بداية الاجتماع بالدعم المستمر من وزير البترول للشركة خلال فترة توليه، واستعراض أهم الإنجازات والتطورات التى حدثت فى الشركة فى أخر 4 سنوات، حيث تم سداد كافة القروض ومستحقات الضرائب وجزء كبير من مستحقات التأمينات الاجتماعية، وتم إعادة الهيكلة الإدارية بالكامل، بالإضافة إلى تعديل ورفع كفاءة وجودة منتجات الشركة والتأكد من مطابقاتها للمواصفات القياسية، واستحداث تصميمات جديدة لتكون بالشكل اللائق للعاملين بالقطاع.
وفى نهاية الاجتماع طالب الوزير، بحسب بيان صحفى، بالحفاظ على ما تحقق واستمرار العمل الجاد لتحقيق نتائج الأعمال المرجوة.
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