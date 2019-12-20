شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يضغط على الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي الآن ليهاجم مستوى 1.1108 ويتحرك دونه، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق اليومي دون هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مناطق 1.1065 وتمتد إلى 1.0995، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 1.1108 مجدداً لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.1180.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث: اليورو يضغط على الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.