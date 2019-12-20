شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاقتصاد البريطانى بنسبة 0.4% فى الربع الثالث من العام والان مع تفاصيل الخبر
وأظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية أن خامس أكبر اقتصاد فى العالم نما 0.4 % فى الربع الثالث من العام، بارتفاع عن تقدير سابق عند 0.3 % وبدعم من مراجعة بالرفع لناتج قطاعى الخدمات والتشييد.
وقال المكتب إن ارتفاعا فى صادرات السلع ساعد على تضاؤل عجز ميزان المدفوعات البريطانى إلى 15.860 مليار جنيه استرلينى (20.68 مليار دولار) فى الربع الثالث من 24.152 مليار استرلينى فى الربع الثانى، وهو ما يتفق تقريبا مع التوقعات.
وكنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي، نزل العجز إلى 2.8 %، وهو أدنى مستوياته منذ أوائل 2012.
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