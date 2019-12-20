شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب عالمياً مع ضغط تقدم التجارة على طلب الملاذات الآمنة والان مع تفاصيل الخبر
وبحلول الساعة 1036 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1477.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1481.10 دولار للأوقية.
وقال سيرجى رايفسكى المحلل لدى إس.بى انجل "صدرت مجموعة من البيانات الاقتصادية الجيدة فى الآونة الأخيرة، سوق الأسهم ما زالت تواصل ارتفاعها والمعنويات تميل أكثر صوب الإقبال على المخاطرة، لذا فالناس مستعدون تماما لشراء بعض الأصول مرتفعة المخاطر وخفض مراكزهم فى الذهب".
ولامست الأسهم العالمية مستويات قياسية مرتفعة بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجارى أولي، بينما تماسك الدولار بالقرب من ذروة أسبوع وهو المستوى الذى بلغه فى الجلسة السابقة.
وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين إن البلدين قد يوقعان ما يُطلق عليه اتفاق المرحلة واحد التجارى فى مطلع يناير كانون الثاني، مضيفا أن الاتفاق لن يخضع لإعادة التفاوض.
وكشفت وزارة المالية الصينية عن قائمة جديدة لإعفاءات من رسوم جمركية على الواردات لمدة عام اعتبارا من 26 ديسمبر تشمل ست منتجات كيماوية ونفطية من الولايات المتحدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 1941.87 دولار للأوقية ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالى.
وبلغ المعدن المستخدم فى التحفيز بقطاع السيارات أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار فى وقت سابق من الأسبوع بفعل أزمة مستمرة فى المعروض وهو ما تفاقم بعد إغلاق مناجم فى الآونة الأخيرة فى جنوب إفريقيا وهى منتج كبير.
وتراجعت الفضة 0.1 % إلى 17.04 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2 % إلى 931.44 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتحقيق مكاسب على أساس أسبوعي.
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