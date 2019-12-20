الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-12-2019 فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر  658 جنيها للجرام، مع تراجع ملحوظ لسعر الدولار فى السوق المصرى.


أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام

 

عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام

 

عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام

 

الجنيه الذهب 5264 جنيها

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أوقية الذهب 1475 دولارا

 

وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية، ثم سعر الدولار فى مصر.

 

ويقدم ”الخليج 365” تحديث فورى لأسعار الذهب محليا وعالميا، مصحوب برؤية تحليلية عن سوق الذهب عالميا، ومحليا ووضع المبيعات، وكذلك معدلات الطلب على المعدن النفيس من البنوك المركزية العالمية.

 

 

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