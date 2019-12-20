شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوع قبيل نمو أكبر اقتصاد فى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ،مع توالي الأخبار الإيجابية عن التقدم التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من واشنطن ، عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث ، وعن مستويات الإنفاق الاستهلاكي خلال تشرين الثاني /نوفمبر.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.15 % إلى مستوى 97.57 نقطة الأعلى فى أسبوع ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.40 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.38 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

على صعيد تعاملات الأسبوع الحالي ،حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.4% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل الصفقة التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين.

يسيطر على مستثمري معظم أسواق المال العالمية معنويات قوية ، بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

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قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" يوم الخميس إن واشنطن وبكين ستوقعان اتفاقهما التجاري "المرحلة الأولى" فى بداية كانون الثاني/يناير المقبل ،وأن هذا الاتفاق لن يخضع لأي مفاوضات جديدة.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام ،وعن مستويات الإنفاق الاستهلاكية خلال تشرين الثاني /نوفمبر ،إيجابية البيانات سوف توسع مكاسب العملة الأمريكية الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الربع الثالث/2019 المتوقع نمو بمعدل 2.1% بنفس القراءة السابقة ،وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل 2.0 % خلال الربع الثاني.

ويصدر بحلول الساعة 15:00 غرينتش مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة 0.3% فى تشرين الأول/أكتوبر ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.0% الشهر السابق.

ويصدر أيضا مؤشر نفقات الاستهلاكي الشخصي الأساسية سنويا المتوقع ارتفاع بنسبة 1.3% فى تشرين الثاني/نوفمبر بنفس القراءة السابقة.