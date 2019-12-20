شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، لكنها بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، استنادا على آفاق تحسن الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 0.2% إلى مستوي 17.02$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.05$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.11$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم أسعار المعادن الثمينة.

Advertisements

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.15% ،ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ،عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يؤثر سلبا على أسعار الفضة كونها مقومة بالدولار الأمريكي.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا حتى الآن بنسبة 0.75% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، استنادا على آفاق تحسن الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

توصلت الصين يوم الجمعة 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري إلى اتفاق مبدئي "المرحلة الأولى" مع الولايات المتحدة ، ينهي الحرب التجارية الشراسة التي استمرت أكثر من 18 شهرا ،وأضرت كثيرا بالاقتصاد الصيني ،وقلصت مستويات طلب المعادن والسلع.