شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص العجز بالحساب الجاري البريطاني - الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن البنك المركزي البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الحساب الجاري للربع الثالث/ 2019 مسجلاً عجز بمقدار 15.9 مليار إسترليني ،بالمقارنة مع التوقعات التي أشارت إلي عجز بمقدار 15.7 مليار إسترليني ،وسجل الربع الثاني عجز بمقدار 24.2 مليار إسترليني المعدل من عجز بمقدار 25.2 مليار إسترليني ،وبذلك يكون العجز قد تقلص بمقدار 8.3 مليار جنيه إسترليني.

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