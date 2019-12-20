شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد البريطاني ينمو بأفضل من التوقعات خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلى الإجمالي الربع الثالث /2019 مسجلة نمو بمعدل 0.4% ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلي نمو بمعدل 0.3% ، وسجلت القراءة السابقة نمو بمعدل 0.3% ،وسجل الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني انكماش بمعدل 0.2% ،هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.

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